За сутки в мире коронавирус подхватили более 373 тыс. человек

За сутки в мире коронавирус подхватили более 373 тыс. человек
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 373 496 человек во всем мире.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество выявленных случаев инфицирования Covid-19 превысило 38 421 443.

Количество выявленных случаев летальных исходов ковид-пациентов за последние 24 часа составило 5 986. Общее число умерших — 1 090 783. Побороть болезнь смогли 8 тыс. 392 человек. С начала пандемии выздоровели 1 млн 48 тыс. 97 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург держит второе место в России по приросту случаев COVID-19.

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