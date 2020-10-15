Волонтеры начали работу в «красной зоне» временного госпиталя «Ленэкспо»

В Северной столице волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале «Ленэкспо», где находятся больные с коронавирусом.

Как сообщает комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга, на данный момент добровольцы прошли необходимый инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми, а также ознакомились с правилами безопасности при выполнении своих задач.

Волонтеры обеспечивают помощь младшему медицинскому персоналу по уходу за больными и оказывают психологическую поддержку пожилым людям.

Отметим, что каждому волонтеру при входе в помещения госпиталя измеряют температуру. Также раз в неделю добровольцам предстоит сдавать мазки на наличие коронавируса. Помощник с положительным результатом не допускается до работы.

Всего в «Ленэкспо» задействовано 45 добровольцев акции #МыВместе. Волонтеры работают в 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены — 6 часов.

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