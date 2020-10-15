В Петербург прибыла вторая партия вакцины «Спутник V» для медиков

В Северную столицу доставили вторую партию вакцины «Спутник V» для петербургских медиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале портала 78.ru. Сегодня, 15 октября, партия препарата от коронавирусной инфекции нового типа была доставлена в Санкт-Петербург.

Напомним, что производство российской вакцины против коронавируса нового типа началось 15 августа. Массовую вакцинацию граждан планируют начать в 2021 году. На сегодняшний день, в ходе пострегистрационных испытаний, прививку добровольно сделали свыше 5,5 тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин.