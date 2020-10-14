Пятый павильон «Ленэкспо» готов к приему больных Covid 19, но их пока нет

Пятый павильон временного госпиталя в «Ленэкспо» полностью готов к работе и приему больных коронавирусом, но пациентов пока нет. Об этом заявил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов.

«Мы учли наш первый опыт (развертывания госпиталя в «Ленэкспо — прим. ред.), он оказался полезным», — сообщил он.

«Учитывая положительный опыт взаимодействия с волонтерами в весеннюю эпидемию Covid-19, мы решили вернуться к этому взаимодействию, — отметил Семенцов. — Около 30 обученных ребят будут работать с нами. В основном это студенты старших курсов медицинских учреждений. Основная их функция — помощь медицинскому персоналу в работе с маломобильными пациентами. Нужна любая помощь, особенно если это люди, имеющие опыт оказания подобной помощи. Это социальная важная нагрузка».

«Хочется помочь не только себе, но и другим людям. Если мы не будем помогать друг другу, будет очень тяжело», — рассказала одна из волонтеров.

Штаб добровольцев #МыВместе был создан на базе Центра городских волонтеров весной. С 6 октября их работа возобновилась. 12 октября волонтеры начали работать во временном госпитале в «Ленэкспо». Они помогают младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными.

Также известно, что в Петербурге нашли 602 новых случая заражения коронавирусом среди местного населения. Всего за время пандемии было зарегистрировано 49 тысяч 288 положительных результатов тестов.