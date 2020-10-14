За сутки в Петербурге умерло 30 больных COVID-19

Коронавирусная пандемия в Петербурге не думает замедляться. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали новые смерти от COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Согласно оперативным данным, за минувшие 24 часа в Северной столице нашли 30 пациентов, которые скончались от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.

При этом Петербург остается в лидерах по числу смертей, зафиксированных за сутки, среди других российских регионов. Общее число смертей от коронавируса в городе на Неве достигло 3305 человек.

Также известно, что в Петербурге нашли 602 новых случая заражения коронавирусом среди местного населения. Всего за время пандемии было зарегистрировано 49 тысяч 288 положительных результатов тестов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России.