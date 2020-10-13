В Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России

В Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России
Фото: pixabay.com

Согласно данным «Яндекса», Северная столица возглавляет список российских регионов-антилидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Так, по состоянию на 12 октября в Петербурге умирают от COVID-19 6,73% от всех заболевших. Высокая летальность также наблюдается в Дагестане, этот показатель в республике составляет 4,74%. Замыкает тройку антилидеров Тверская область, где уровень смертности достиг 3,74%. Также в рейтинг попали Тульская (3,65%), Новосибирская (3,49%) и Владимирская (2,98%) области, Пермский (2,94%) и Красноярский (2,66%) край, Севастополь (2,88%) и Омская область (2,75%).

По состоянию на 13 октября на территории России зафиксировали 13 868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Нарастающим итогом число пациентов с коронавирусом достигло 1 312 310 случаев. Летальность с весны выросла до 22 722 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне оказались наиболее встревоженными пандемией коронавируса среди жителей стран СНГ.

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