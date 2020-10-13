В Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России

Согласно данным «Яндекса», Северная столица возглавляет список российских регионов-антилидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Так, по состоянию на 12 октября в Петербурге умирают от COVID-19 6,73% от всех заболевших. Высокая летальность также наблюдается в Дагестане, этот показатель в республике составляет 4,74%. Замыкает тройку антилидеров Тверская область, где уровень смертности достиг 3,74%. Также в рейтинг попали Тульская (3,65%), Новосибирская (3,49%) и Владимирская (2,98%) области, Пермский (2,94%) и Красноярский (2,66%) край, Севастополь (2,88%) и Омская область (2,75%).