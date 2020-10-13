Уровень тревожности россиян из-за коронавируса стал самым высоким в СНГ

Пик тревожности, по данным отчета, пришелся на конец марта — начало апреля. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Пик тревожности, по данным отчета, пришелся на конец марта — начало апреля. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Уровень тревожности россиян из-за пандемии коронавируса оказался самым высоким и достиг максимума 8 апреля. Об этом рассказали специалисты компании Brand Analytics.

По данным экспертов, уровень тревожности равняется числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые десять тысяч населения.

Как сообщил РБК, самыми «тревожными» российскими регионами стали Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым, Курганская область и Еврейская автономная область. Самыми «спокойными» эксперты назвали Чувашию, Карабдино-Балкарию, Псковскую и Сахалинскую области, а также Дагестан.

В России к концу мая данный уровень составил менее 80, а к началу августа упал ниже 20. Сейчас, по оценке экспертов, этот показатель составляет примерно 30.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые заявили о долгосрочных последствиях коронавируса у молодых людей.