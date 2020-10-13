Ученые заявили о долгосрочных последствиях коронавируса у молодых людей

Ученые заявили о долгосрочных последствиях коронавируса у молодых людей
В числе проявлений: трудности с дыханием и хроническая усталость. Фото: Baltphoto

Данными о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции поделились сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис рассказал, что коронавирусная инфекция нового типа наиболее опасна для пожилых людей, однако специалистам удалось выявить долгосрочные опасные последствия Covid-19 среди молодежи. К ним относятся затрудненное дыхание и хроническая усталость.

Как сообщили РИА Новости, в начале второй волны основными разносчиками новой болезни были молодые люди, многие из которых болели бессимптомно, но в последние дни заболеваемость резко растет среди пожилых людей — групп старше 65 и 85 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за болезни участника.

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