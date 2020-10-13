Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за болезни участника

К проверке и оценке состояния заболевшего также подключены независимые медицинские специалисты. Фото: pixabay

К проверке и оценке состояния заболевшего также подключены независимые медицинские специалисты. Фото: pixabay

Специалисты американской компании Johnson & Johnson из-за выявленной «необъяснимой болезни» одного из участников исследований временно остановили испытания вакцины от Covid-19.

Соответствующее заявление появилось на сайте фармацевтической компании. В настоящее время проверяет состояние заболевшего Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования, которому помогают медики.

Третий этап клинических испытаний вакцины Johnson & Johnson стартовал 23 сентября, в исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев из восьми стран.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах. Там умерла женщина 89 лет.