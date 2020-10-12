Первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах

Первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах
Повторный случай COVID-19 убил человека. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Нидерландах из-за повторного случая новой коронавирусной инфекции умерла женщина 89 лет. Это первый в мире подобный случай.

Об этом сообщается в описании медиками клинического случая на сайте издательства Оксфордского университета.

Уточняется, что пациентка страдала заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом. Второй раз коронавирусом она заболела примерно через два месяца после первого заражения.

На этот раз ее состояние серьезно ухудшилось уже через несколько дней. Она скончалась уже через две недели после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали идею массового иммунитета от коронавируса. В организации отметили, что для массового иммунитета нужно вакцинировать 95% населения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
летальный исход нидерланды пандемия смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Космонавт раскрыл, почему на МКС нельзя пить алкоголь
Вылет в турецкий Даламан из Петербурга задержали на полчаса
Диетолог рассказала, как правильно заедать стресс
Первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах
Выявлены пять стадий потребления у россиян во время пандемии
Главному тренеру хоккейного «Динамо» сделали операцию в Петербурге
Ученые создали новый антибиотик, в его основе – яд осы
Лечащий врач Трампа рассказал о результатах его теста на COVID-19