Первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах

В Нидерландах из-за повторного случая новой коронавирусной инфекции умерла женщина 89 лет. Это первый в мире подобный случай.

Об этом сообщается в описании медиками клинического случая на сайте издательства Оксфордского университета.

Уточняется, что пациентка страдала заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом. Второй раз коронавирусом она заболела примерно через два месяца после первого заражения.

На этот раз ее состояние серьезно ухудшилось уже через несколько дней. Она скончалась уже через две недели после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали идею массового иммунитета от коронавируса. В организации отметили, что для массового иммунитета нужно вакцинировать 95% населения.