ВОЗ не оценила идею массового иммунитета от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала идею массового иммунитета от коронавируса. Там уточнили, что для массового иммунитета нужно вакцинировать 95% населения.

Такое заявление сделал директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он пояснил, что концепция массового иммунитета используется во время вакцинации, передает РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что для массового иммунитета от кори нужно привить 95% населения. Остальное население будет защищено за счет того, что заболевание не будет распространяться среди вакцинированных людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что коронавирус боится высоких температур. Чем выше температура, тем быстрее исчезает коронавирус. Так, например, неактивным на поверхности при температуре +33 градусах он станет за 16 часов.