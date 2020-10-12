Ученый рассказал, чего боится коронавирус

Коронавирус не переносит высокие температуры. Об этом заявил доктор биологических наук Александр Шестопалов.

По его словам, ученые уже смогли установить точную температуру, при которой новая коронавирусная инфекция становится неактивной на поверхности. Так, при +33 градусах COVID-19 исчезает за 16 часов. При +56 градусах для этого требуется всего лишь 16 минут, сообщил специалист в интервью «Комсомольской правде».

Ученый также подчеркнул, что привычные человеку комнатные температуры, отличаются от этих показателей. В связи с этим, добавил он, возникает вопрос необходимости обработки антисептиком помещений и мебели.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России вакцину от коронавируса успели сделать более 12 тысяч человек. Отмечалось, что пока испытания препарата проходят успешно. Вакцину вводят человеку в два этапа с разницей в три недели.