Вакцину от COVID-19 получили более 12 тысяч россиян

Вакцину от COVID-19 получили более 12 тысяч россиян
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В России от новой коронавирусной инфекции были вакцинированы более 12 тысяч человек.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости. Он отметил, что в настоящее время испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» проходят успешно.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована российским Минздравом в августе этого года. С промежутком в три недели пациенту вводят два компонента препарата.

Уточняется, что те, кто получил вакцину, показывают высокий уровень антител.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге продолжается прививочная кампания против гриппа. Инъекции препарата против гриппа сделали уже 1 337 340 человек. Из них — 200 057 детей.

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