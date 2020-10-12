Вакцинацию против гриппа прошли уже 25,6% жителей Петербурга

Вакцинацию против гриппа прошли уже 25,6% жителей Петербурга
Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжается прививочная кампания, в рамках которой местные жители защищаются от вируса гриппа.

По состоянию на понедельник, 12 октября, инъекции препарата против гриппа сделали уже 1 337 340 человек. Из них — 200 057 детей. Благодаря привлечению дополнительного финансирования успешно привились 150 487 петербуржцев. На данный момент охват вакцинацией составляет 25,6% от населения города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Что касается заболеваемости, то случаи гриппа уже фиксируются в городе. Пока что, опасений никаких нет, так как показатели находятся на неэпидемическом уровне. Также, специалисты наблюдают случаи заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, вызванные преимущественно риновирусами.

Напомним, вакцинацию следует пройти до ноября. Сделать же прививку важно как можно раньше. Дело в том, что после укола организму необходимо определенное время для формирования иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом.

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