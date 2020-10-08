В Петербурге зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом

Ситуация пока что не вызывает опасений. Фото: unsplash

Ситуация пока что не вызывает опасений. Фото: unsplash

Сезонный грипп начал свое распространение в Северной столице.

В четверг, 8 октября, заместитель главы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана подтвердил, что в городе уже есть заболевшие гриппом.

Поводов для беспокойства нет, ведь случаи практически единичны — выявлено не более 100 заболевших. Этот показатель находится ниже эпидемического порога. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Сарана рассказал, что были зафиксированы случаи одновременного инфицирования COVID-19 и другими ОРВИ. Речь идет лишь о нескольких случаях. Отмечается, что пациенты чувствуют себя хорошо. При этом существует вероятность, что тесты, которые выявили подобный результат, могли продемонстрировать неточные данные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививки против гриппа в Петербурге сделали почти 1 млн взрослых и 200 тысяч детей.