Прививки против гриппа в Петербурге сделали почти 1 млн взрослых и 200 тысяч детей

За месяц прививки сделали 21,5% населения, по плану должно быть привито как минимум 60% петербуржцев. Фото: pixabay.com

За месяц прививки сделали 21,5% населения, по плану должно быть привито как минимум 60% петербуржцев. Фото: pixabay.com

По состоянию на 5 октября в Северной столице прививки против гриппа сделали 1 158 681 человек, среди которых 192 014 детей.

За счет дополнительных источников финансирования вакцинированы 116 699 человек. Таким образом, обезопасили себя в период опасности гриппа и пандемии коронавируса 21,6% населения Санкт-Петербурга. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно нуждаются в прививках дети после полугода, беременные женщины, медработники, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и транспорта.

В текущем сезоне для прививок используются отечественные препараты «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Флю-М», которые защищают от всех актуальных штаммов вируса гриппа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге врачи первыми опробовали новую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.