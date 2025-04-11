Руководитель бригады в Пулково заплатит 35 тысяч за аварию с двумя самолетами

Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против руководителя буксировочной бригады аэропорта Пулково. Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, что привело к повреждению двух самолетов.

Как установило следствие, в июне 2024 года обвиняемый допустил ряд нарушений при буксировке технически исправного воздушного судна. Он не провел обязательный инструктаж, не распределил обязанности среди сотрудников, а также не проверил исправность средств связи.

Также фигурант разрешил водителю тягача начать буксировку без радиосвязи. В результате произошло столкновение крыла самолета RA-67215 с элероном лайнера RRJ-95 RA-89177. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Из-за действий обвиняемого ООО «Лукойл-авиа» понесло убытки в размере 18 миллионов рублей, а авиакомпания «Россия» (владелец RRJ-95) — около 8 миллионов рублей.

Подсудимый и его защитник попросили прекратить уголовное дело и предложили выплатить судебный штраф. Суд учел, что причиненный ущерб ООО «Лукойл-Авиа», возмещен.

В итоге уголовное дело было прекращено, а обвиняемый должен выплатить судебный штраф в размере 35 тысяч рублей.