Госпиталь в «Ленэкспо» не может работать из-за отсутствия лицензии

Госпиталь в &#171;Ленэкспо&#187; не может работать из-за отсутствия лицензии
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Все врачи покинули учреждение и вернулись на прежние рабочие места.

Госпиталь в «Ленэкспо», который оборудовали для приема коронавирусных больных, не может работать из-за отсутствия лицензии для медицинской деятельности. Еще недавно в учреждении уверяли, что готовы к приему зараженных инфекцией. Об этом пишет АБН.

Из-за отсутствия необходимых документов госпиталь покинули врачи и вернулись на прежние рабочие места. Также пока нет работы для волонтеров, их тоже отправили по домам. Принимать пациентов пока нельзя – не уточняется, когда «Ленэкспо» сможет работать вновь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пятый павильон «Ленэкспо» готов к приему больных Covid 19, но их пока нет. Штаб добровольцев #МыВместе был создан на базе Центра городских волонтеров весной. С 6 октября их работа возобновилась.

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