В Комитете по образованию рассказали о порядке индивидуальной «дистанционки» для школьников

На дистанционном обучении детям и родителям придется аккумулировать усилия, чтобы не отставать от школьной программы, изучая её, по большей части, самостоятельно. Фото: pixabay.com

На дистанционном обучении детям и родителям придется аккумулировать усилия, чтобы не отставать от школьной программы, изучая её, по большей части, самостоятельно. Фото: pixabay.com

После завершения осенних каникул в школах Петербурга, родителям учеников предложили возможность перевести детей на дистанционное обучение, написав заявление.

Между тем, порядок индивидуального дистанционного образования остался непонятен для многих мам и пап. Насущный вопрос горожане задали губернатору Александру Беглову на его официальной странице во «Вконтакте». Ответили родителям представители городского комитета по образованию.

В ведомстве разъяснили, что дома детям придется сочетать форматы очных занятий и семейного обучения. То есть, учителя не будут проводить для них индивидуальных дистанционных уроков, но будут давать задания по электронной почте. Кроме того, школьники смогут смотреть онлайн-уроки на региональном портале дистанционного обучения, все данные для пользования которого детям выдали в школах еще весной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изменили порядок зачисления в школы первоклассников.