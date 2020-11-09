В Петербурге изменился порядок зачисления в школы первоклассников

Порядок приема на обучение в первые классы школ Санкт-Петербурга изменен в соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года № 458. Фото: http://k-obr.spb.ru

Порядок приема на обучение в первые классы школ Санкт-Петербурга изменен в соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года № 458. Фото: http://k-obr.spb.ru

Первый этап записи детей в первые классы школ Петербурга на 2021/2022 учебный год стартует 1 апреля 2021 года. При этом порядок приема первоклассников изменится, информирует Комитет по образованию.

С 1 апреля по 30 июня подать заявление на прием ребенка в школу через Госуслуги или МФЦ могут льготники, чьи дети имеют преимущество на зачисление, а также родители, дети которых проживают на территории, закрепленной за школой. Первые приглашения родителям будущих школьников придут не ранее, чем через 30 рабочих дней после начала приема документов и не позднее 45 дней после подачи заявления.

Петербуржцы, которые хотят отдать детей в школу не по месту проживания, могут подать документы с 6 июля по 5 сентября. В таком случае, первые приглашения будут отправлены не раньше, чем через 10 дней после старта приема заявлений и не позднее 45 дней с момента их подачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Северной столицы начался прием заявлений на смешанную форму обучения.