Вузы Москвы и Петербурга переводят на «дистанционку» до февраля

Руководствам вузов также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате. Фото: pixabay.com

Руководствам вузов также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате. Фото: pixabay.com

Подведомственные вузы Москвы и Петербурга будут переведены на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерия Фальков.

Такая форма обучения продлится с 13 ноября по 6 февраля, руководители вузов должны предусмотреть проведение зимних сессий в онлайн-формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Как сообщили Telegram-канале ведомства, также установлена ответственность руководителей высших учебных заведений за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19.

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