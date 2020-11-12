Вузы Москвы и Петербурга переводят на «дистанционку» до февраля

Подведомственные вузы Москвы и Петербурга будут переведены на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерия Фальков.
Такая форма обучения продлится с 13 ноября по 6 февраля, руководители вузов должны предусмотреть проведение зимних сессий в онлайн-формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.
Как сообщили Telegram-канале ведомства, также установлена ответственность руководителей высших учебных заведений за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19.
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