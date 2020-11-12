Названы главные отличия симптомов коронавируса от гриппа

Названы главные отличия симптомов коронавируса от гриппа
При появлении указанных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Фото: Pixabay

Несмотря на большое количество совпадающих признаков, инфекция Covid-19 отличается более широким диапазоном симптомов. Об этом рассказали представители Всемирной организации здравоохранения.

Так, кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость являются общими симптомами гриппа и коронавируса. Как сообщили РИА Новости, новая болезнь дополнительно вызывает одышку, потерю вкуса и обоняния и температуру выше 38 градусов.

Специалисты подчеркнули, что при появлении указанных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса. Специалист считает, что они неэффективны при борьбе с инфекцией.

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