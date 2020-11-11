Врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса

Он считает, что они неэффективны при борьбе с инфекцией.

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов заявил, что считает антибиотики неэффективными для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что многие пациенты, зараженные инфекцией, почему-то получают антибиотики во время лечения. Врач убежден, что прием препараты будет иметь серьезные последствия в будущем, поэтому лучше и не начинать. Есть только один случай, когда пить антибиотики нужно – когда присутствуют убедительные признаки бактериальной инфекции.

«Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям»,

— подчеркнул Козлов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года.