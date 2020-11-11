Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года

Массовое прививание препарата от коронавирусной инфекции может начаться в январе или феврале 2021 года. Объем производства планируется в 5-6 млн доз в месяц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, прививаться можно будет абсолютно всем жителям страны вне зависимости от их рода деятельности.

При этом, стоит отметить, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» планируют завершить только в мае–июне 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» оценивается в 92%.

Кроме этого, в РФПИ отметили, что эффективность вакцины показала 90% среди 10 тыс. дополнительных волонтеров, которыми стали медики и граждане России из других групп риска.