Школы Петербурга получили 7,5 тысяч заявлений о смешанном обучении, но 75% родителей все равно против дистанционки

В петербургские школы подали 7,5 тысяч заявлений на смешанное обучение. Желание перевести детей на дистанционное обучение изъявили родители учеников с 5 по 8 классы. Пока предпосылок перейти на удаленку полностью становится все больше. Между тем, 75% родителей высказались против обучения дистанционно.

О том, что на смешанный формат обучения в школах города подали 7,5 тысяч заявлений, ранее сообщала вице-губернатор Ирина Потехина. Сама она оценила такое количество как «немного» и добавила, что примеру Петербурга последовали еще шесть городов. Потехина также отмечала, что перейти в такой формат работы хочет больше человек, но они ждут, пока он заработает. (Как писала gazeta.spb.ru, для тех ребят, которые планируют учиться из дома, занятия начнутся в следующий понедельник, 16 ноября).

Между тем, результаты опроса, который проводили среди петербургских родителей на странице Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте», показал, что большинство выступает против дистанционного обучения. Только 25% из 100 тысяч опрошенных родителей захотели, чтобы их дети получали знания дома.

Отметим, что многих родителей напугало то, что ответственность за освоение программы при индивидуальной дистанционке, возлагается на них. Кроме того, для ребенка не будут проводиться онлайн-уроки педагогами из школы. Ученик получит доступ к курсам и тьюторской поддержке для консультаций. Определять формат проверки знаний должна будет школа.

Кроме того, многие помнят организацию дистанционного обучения весной этого года, когда комитет по образованию показал, что у него нет четкой стратегии. Многим школам пришлось искать площадки для взаимодействия с учениками. И родители, и школы столкнулись с нехваткой техники. От родителей также поступали жалобы на то, что им приходится платить за образовательные платформы.