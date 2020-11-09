Дистанционные уроки для школьников Петербурга начнутся с 16 ноября

Как именно в школах будут совмещать очные и дистанционные занятия, пока неясно. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как именно в школах будут совмещать очные и дистанционные занятия, пока неясно. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В понедельник, 9 ноября, на сайте ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (СПб ЦОКОиИТ) появилось расписание дистанционных уроков для учащихся 5-11 классов.

Напомним, что ввиду напряженной эпидемиологической обстановки по желанию родителей петербургских школьников могут перевести на удалённый формат обучения. При этом подавляющее большинство все равно предпочитает ходить на очные уроки.

Для тех ребят, которые планируют учиться из дома, занятия начнутся в следующий понедельник, 16 ноября, то есть, через неделю после завершения каникул. Согласно расписанию, опубликованному СПб ЦОКОиИТ, в день должны проводить не более четырех дистанционных уроков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти также рассматривают переход на смешанную систему обучения для школьников.