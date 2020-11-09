В Ленобласти могут оставить «дистанционку» для школьников, которые хотят учиться онлайн

Власти Ленинградской области обсуждают возможность организации дистанционного обучения для детей, которые хотели бы продолжить обучение в формате онлайн.

Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, губернатор Александр Дрозденко поручил региональному комитету общего и профессионального образования проработать вопрос дистанционного обучения, а в частности организацию удаленного подключения к проходящим в школе очным урокам через платформу Zoom.

Отмечается, что именно этот формат позволит сохранить связь учитель-ученик и обеспечить формальное присутствие школьника на уроках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ответственность за успеваемость детей на «дистанционке» переложили на родителей. Уточняется, что для учеников, которые перешли на дистанционное обучение, не будут проводить онлайн-уроков.