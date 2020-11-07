В Петербурге ответственность за успеваемость детей на «дистанционке» переложили на родителей

За успеваемостью школьников в Петербурге, которые уходят на дистанционное обучение, должны отвечать родители.

Об этом пишет «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на местную жительницу. По ее словам, родители теперь при переводе ребенка на дистанционное обучение должны писать заявление о том, что берут ответственность за освоение программы на себя. В заявлении также подтверждается получение всех необходимых материалов.

Уточняется, что для учеников, которые перешли на дистанционное обучение, не будут проводить онлайн-уроков. Для старшеклассников начнут работать наставники0-тьюторы, которые смогут объяснить непонятную часть программы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов попросил вузы Северной столицы рассмотреть возможность провести сессию удаленно.