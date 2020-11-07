Беглов попросил вузы провести сессии удаленно

Беглов попросил вузы провести сессии удаленно
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

Ректоры петербургских вузов получили письма от губернатора Северной столицы Александра Беглова с просьбой рассмотреть возможность провести зимние сессии в режиме онлайн. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Как отмечается в письме, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в городе пока не снижается. В связи с этим Александр Беглов просит вузы организовать образовательный процесс – в дистанционном режиме. На «удаленку» предлагают перевести максимальное число студентов.

Кроме того, ректоров просят рассмотреть возможность провести сессии «онлайн», передает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru писала о болезнях, с которыми жителям Петербурга советуют перевестись на удаленную работу. В список вошли, в том числе ожирение, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы и другие заболевания.

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