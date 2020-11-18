В Петербурге за сутки провели 34 144 теста на коронавирус

Ежедневные обследования населения на коронавирус продолжаются в Петербурге. За минувшие сутки в городе успели обследовать 34 144 жителя.

Об этом стало известно в среду, 18 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 2 817 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1 970 — контактные, 768 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 168 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 823 петербургских волонтера. Поступило 1 576 заявок, 1 451 — выполнена, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшую неделю коронавирус в мире подхватили почти 4 млн человек. Показатель стал рекордным с начала пандемии.