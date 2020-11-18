ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений Covid-19 за неделю

За минувшую неделю коронавирус в мире подхватили почти 4 млн человек. Показатель стал рекордным с начала пандемии.

Так, с 8 по 15 ноября в мире зарегистрировали 3 977 223 случая инфицирования. Болезнь не смогли побороть 59 тыс. 699 зараженных.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европа остается лидером по числу заболевших, на минувшей неделе показатель снизился на 10% по сравнению с предыдущими семью днями. Причиной этого вероятно стало усиление антикоронавирусных мер.

По данным на 17 ноября, за сутки в РФ выявили 22 410 новых случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько продлятся ограничительные меры из-за Covid-19 в России.