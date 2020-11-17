В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры из-за Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры из-за Covid-19
Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Антиковидные меры будут сохраняться до тех пор, пока новая болезнь угрожает здоровью населения. Об этом рассказал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

По его словам, вакцина не будет панацеей, которая позволит навсегда забыть о коронавирусной инфекции. Меры по борьбе с распространением Covid-19 продолжат действовать и после того, как будет проведена массовая вакцинация.

Напомним, в последние дни в России фиксируются все новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 22 410 новых случаев заражения в 85 регионах. Кроме того, за указанный период в России скончались рекордные 442 пациента с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможности выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом.

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