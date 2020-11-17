Путин заявил о возможности выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом

Производство российской вакцины «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал объединить усилия по производству препарата от коронавирусной инфекции нового типа. Он отметил, что российские вакцины «работают эффективно и безопасно».

Как сообщили РИА Новости, Путин также напомнил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» и на подходе третья, а также уточнил, что в производстве и применении этих вакцин страна готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости коронавирусом в России. Специалисты отметили, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа растет за счет регионов.