Путин заявил о возможности выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом

Путин заявил о возможности выпуска вакцины &#171;Спутник V&#187; за рубежом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Производство российской вакцины «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал объединить усилия по производству препарата от коронавирусной инфекции нового типа. Он отметил, что российские вакцины «работают эффективно и безопасно».

Как сообщили РИА Новости, Путин также напомнил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» и на подходе третья, а также уточнил, что в производстве и применении этих вакцин страна готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости коронавирусом в России. Специалисты отметили, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа растет за счет регионов.

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