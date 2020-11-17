В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости коронавирусом в России

В целом в России наблюдается тенденция стабилизации ситуации с пандемией Covid-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, на сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа растет за счет регионов, а не Москвы. Он добавил, что это объясняется тем, что интенсивность циркуляции вируса везде разная.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что в декабре циркулирует еще и грипп, поэтому возможна микст-инфекция, от которой важно защититься.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявлено 22 410 новых случаев заражения в 85 регионах. Кроме того, за указанный период скончались рекордные 442 пациента с коронавирусом.