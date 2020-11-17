В России скончались рекордные 442 пациента с коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки умерли 442 пациента с коронавирусной инфекцией нового типа. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Об этом стало известно во вторник, 17 ноября. Как сообщили оперативном штабе по борьбе с заболеванием, всего с начала пандемии в России зафиксирован 33 931 летальный исход среди пациентов, которые сдали положительный тест на Covid-19.

Кроме того, за последние сутки в стране выявлено 22 410 новых случаев заражения в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки не выявили новых смертей от Covid-19.