В Петербурге за сутки не выявили новых смертей от Covid-19

В Петербурге за последние сутки не выявили ни одной смерти от новой коронавирусной инфекции, однако город остается на втором месте по числу новых случаев заражения Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 17 ноября. Данные приводится на сайте «Стопкоронавирус.рф». При этом с каждым днем в городе увеличивается количество заболевших. Так, за минувшие сутки в Северной столице болезнь подхватили 2 130 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов просит петербуржцев не скупать антибиотики. По его словам, в городе есть дефицит некоторых препаратов, который вызван ажиотажным спросом.