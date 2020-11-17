Беглов просит петербуржцев не скупать антибиотики, но скупать уже почти нечего

В Смольном признали, что Петербург столкнулся с нехваткой некоторых лекарственных препаратов. Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал горожан не скупать антибиотики, «как гречку».

Такое заявление глава города сделал в эфире «Радио Россия». По словам Беглова, в Петербурге есть дефицит некоторых препаратов, который вызван ажиотажным спросом.

«Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — заявил он.

Впрочем, по словам читателей Gazeta.SPb из разных районов города, скупать в аптеках уже нечего. Найти популярные антибиотики, которые назначают сейчас при лечении коронавируса и пневмонии в «аптеке у дома» уже крайне сложно.

Слова местных жителей подтверждают и сайты крупных сетей аптек в Петербурге. Одних антибиотиков, таких как цефтриаксон или флуимуцил где-то и вовсе нет, число оставшихся пачек других можно пересчитать по пальцам.

Отметим, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал о том, что в России в 15 раз вырос спрос на лекарственные препараты.

О дефиците лекарств в некоторых российских регионах заявляли и в Кремле. Там добавляли, что правительство введет дополнительные меры контроля.

При этом следом тогда губернатор Александр Беглов уточнял, что в городских больницах нет проблем с лекарствами, а амбулаторные пациенты получат препараты бесплатно.

Между тем, Gazeta.SPb уже писала о том, что Петербург столкнулся с нехваткой антибиотиков. Эти препараты нужны примерно 26 тысячам пациентов с COVID-19 в Северной столице.

Кроме того, Gazeta.SPb сообщала о другом препарате, который исчез из петербургских аптек. Им оказался популярный антидепрессант «Триттико» производства итальянской компании Angelin.