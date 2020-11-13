Популярный антидепрессант пропал из российских аптек, в Петербурге тоже «напряженка»

Из российских аптек пропал антидепрессант «Триттико» производства итальянской компании Angelin. Как оказалось, нехватка лекарства наблюдается и в петербургских аптеках.

Сообщения об исчезновении препарата из российских аптек появились в пятницу, 13 ноября. По данным РБК, препарата у поставщиков нет уже больше месяца. При этом утверждается, что аналогов препарата с действующим веществом тразодон больше на отечественном рынке нет.

Gazeta.SPb решила выяснить, есть ли препарат в наличии в крупных сетевых аптеках в Петербурге.

Так, антидепрессантов «Триттико» производства итальянской компании нет в сети «Озерки». Найти его не получилось и в сети «36.6», а также в аптеках «Алоэ».

Сеть аптек «Для бережливых» предлагает только заказать препарат – в наличии его нет.

В аптеках «Невис» в Петербурге препарата нет, однако, по данным сайта сети, антидепрессант можно найти еще в восьми аптеках Ленинградской области.

Отмечалось, что отсутствие лекарства связано с изменением структуры логистической цепи и запуском в июле системы маркировки лекарств. Из-за таких изменения введение лекарств в гражданский оборот замедлилось.

Речь идет об обязательной маркировке лекарств специальными метками.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре из петербургских аптек исчез препарат, который применяют при онкологических заболеваниях. Препарат «Этопозид» используется при лечении злокачественных новообразований желудка, легких, яичников, мочевого пузыря, мозга при остесаркоме и других заболеваниях. Лекарство производили в Москве, однако Петербург приостановил закупки из-за обнаружения вредных примесей. Тогда петербургские депутаты направили обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину, чтобы закупать лекарства начали из-за рубежа.