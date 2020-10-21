Депутаты просят Мишустина вернуть в Петербург лекарство для раковых больных

Депутаты просят Мишустина вернуть в Петербург лекарство для раковых больных
Депутат Алексей Ковалев. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Из петербургских аптек исчез препарат, который применяют при онкологических заболеваниях, заявили депутаты Законодательного Собрания. Парламентарии просят решить вопрос председателя правительства России Михаила Мишустина.

Об этом депутат Алексей Ковалев заявил на заседании ЗакСа в среду, 21 октября. По его словам, речь идет о препарате Этопозид. Он используется при лечении злокачественных новообразований желудка, легких, яичников, мочевого пузыря, мозга при остесаркоме, саркоме Капоши, болезни Ходжкина и других заболеваний.

Лекарство производили в Москве, однако из-за обнаружения вредных примесей закупки были приостановлены. Утверждается, что препарат производится за границей, но его не закупают.

«Онкобольные, родители маленьких пациентов бьют тревогу из-за того, что меняют схемы лечения», — заметил депутат.

Он также сообщил, что парламентарии направили обращение Михаилу Мишустину, чтобы обеспечить закупки за рубежом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самых необходимых лекарствах во время пандемии коронавируса.

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