Россиянам озвучили самые необходимые в период пандемии COVID-19 лекарства

Россиянам озвучили самые необходимые в период пандемии COVID-19 лекарства
Антибиотики необходимо принимать только после предварительной консультации с врачом, однако их наличие в аптечке поможет вам не выходить из дома в случае болезни. Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что сегодня, в сложной эпидемиологической обстановке, необходимо всегда иметь в домашней аптечке аспирин, ацикловир и антибиотики.

Медик подчеркивает, что при любых тревожных симптомах следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Однако вышеперечисленные препараты могут помочь облегчить состояние до прихода врача. Кроме того, поддерживать иммунитет помогает лекарство изопринозин, рассказала Людмила телеканалу «Звезда».

С антибиотиками, между тем, стоит быть предельно осторожными: их не стоит принимать без консультации с врачом. Главным препаратом, помогающим бороться с вирусами, по мнению врача, остается ацикловир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о советах иммунолога по защите от коронавирусной инфекции.

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