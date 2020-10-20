Иммунолог назвал способ защиты от коронавируса

Нужно сменить свои привычки, чтобы не была страшна никакая инфекция.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что нужно сделать для защиты себя от коронавируса. О способах он поведал в интервью радио Sputnik.

Чтобы был хороший иммунитет, нужно для начала заниматься спортом. Викулов добавил, что главное не переусердствовать, так как сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете.

«Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций»,

— объяснил врач.

Также нужно правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

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