Эксперты назвали людей, у которых хуже всего вырабатываются антитела к коронавирусу

Эксперты назвали людей, у которых хуже всего вырабатываются антитела к коронавирусу
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В группе риска находятся те, кто постоянно находится в стрессе.

Директор Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, у кого хуже всего вырабатываются антитела к коронавирусу. Об этом пишет ТАСС.

Так, к этой группе относятся пожилые люди старше 70 лет, пьющие и те, кто часто находится в стрессе. Алкоголь и стресс влияют на размножение клеток, которые продуцируют антитела.

У пожилых же «все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются». Таким образом, людям, находящимся в группе риска, стоит быть осторожнее и тщательней соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петребургское производство тестов на COVID-19 закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника. Компания занимается выпуском тест-систем, позволяющих определить наличие антител к новому коронавирусу.

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