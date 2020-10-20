Петребургское производство тестов на COVID-19 закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника

Петребургское производство тестов на COVID-19 закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника
Вероятно, вернуться к работе производство может только спустя две недели. Фото: pixabay.com

У сотрудника недавно запустившегося в Северной столице производства тестов на антитела к COVID-19 обнаружили коронавирусную инфекцию.

Теперь АО «Витал Девелопмент Корпорейшн» закрыто на двухнедельный карантин. Компания занимается выпуском тест-систем, позволяющих определить наличие антител к новому коронавирусу. Предполагалось, что ежемесячно благодаря «Витал Девелопмент Корпорейшн» удастся производить 500 тысяч проверок.

Издание «Мойка78» запланировало на 20 октября деловую встречу на предприятии, однако уже на месте стало ясно, что внутрь попасть не удастся, так как у одного из сотрудников подтвердился коронавирус. Отметим, что здание производства располагается на дороге в Каменку, 56.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тестирование на коронавирус прошли более 32 тысяч горожан.

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