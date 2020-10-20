В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 32 259 человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 32 259 человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице медики продолжают проверять горожан на коронавирус. За прошедшие сутки тесты на выявление инфекции Covid-19 сдали 32 259 человек.

Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с болезнью, под наблюдением медиков находится 3 901 человек. Из них 65 — в обсерваторе, 864 — контактные, 2 972 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 418 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 458 петербургских волонтеров. Поступило 425 заявок, 373 выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили подготовку Петербурга к росту заболеваемости Covid-19. В городе в полтора раза увеличено количество производимых тестов.

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В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 32 259 человек