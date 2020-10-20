В Роспотребнадзоре оценили подготовку Петербурга к росту заболеваемости Covid-19

Комплекс мероприятий против коронавирусной инфекции, принимаемый в Петербурге, позволит не ухудшить ситуацию с заболеваемостью в городе. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым она отметила, что в Северной столице готовы лечебная и диагностическая базы, а также в полтора раза увеличено количество производимых тестов.

Как сообщили в Смольном, Попова подчеркнула, что обследуются все люди с пневмониями, а также горожане без клинических проявлений. Кроме того, обязательные тесты сдают медики и сотрудники образовательных учреждений.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в половине регионов России оказались превышены эпидемические пороги по ОРВИ. Больше болеет преимущественно взрослое население.