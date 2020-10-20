В половине регионов России оказались превышены эпидемические пороги по ОРВИ

В половине регионов России оказались превышены эпидемические пороги по ОРВИ
Фото: Pixabay

Почти в половине регионов России превышены эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, превышения по совокупному населению зафиксированы в 41 регионе из 85. При этом больше болеет преимущественно взрослое население.

Как сообщили РИА Новости, в стране продолжается вакцинация. Получили вакцину уже 38,9 млн человек. Это составляет 26,5 % от населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса. После того, как закончатся первая и вторая фаза испытаний, начнутся испытания на добровольцах. Ожидается, что уже в ближайшее время препарат зарегистрируют.

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