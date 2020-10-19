До конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса

Документы в Минздрав подадут в начале декабря.

Гендиректор Центра имени Чумакова РАН заявил, что эксперты разработали третью вакцину от коронавируса. Сейчас проходят ее испытания, которые должны быть завершены к началу декабря 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

После того, как закончатся первая и вторая фаза испытаний, начнутся испытания на добровольцах. Ожидается, что уже в ближайшее время препарат зарегистрируют.

Напоминаем, что российские эксперты изобрели сразу две вакцины: «Спутник V» стала первой в мире, ее создали в Центре имени Гамалеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург в полтора раза увеличил объем тестирования на COVID-19. В городе обследуют не только пациентов с клиническими проявлениями коронавируса, но и больных с пневмониями.