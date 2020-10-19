Петербург в полтора раза увеличил объем тестирования на COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, по итогам которой заявил, что город продолжит соблюдать предписанные ведомством рекомендации.

Градоначальник отметил, что рекомендации помогли избежать ошибок в самом начале пандемии, наладить процесс взаимодействия поликлиник со стационарами, а также организовать лечение пациентов на дому.

По словам Беглова, на текущий момент эпидемиологическая обстановка в Петербурге не требует введения строгих ограничений. Он указал на то, что лучше соблюдать масочно-перчаточный режим, чем закрывать учреждения и предприятия.

«В Петербурге готова лечебная и диагностическая база. За последние несколько недель город в полтора раза увеличил количество ежедневных тестов», — сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в Северной столице обследуют не только пациентов с клиническими проявлениями коронавируса, но и больных с пневмониями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Николаевская больница в Петергофе начала прием коронавирусных больных.