Николаевская больница в Петергофе начала прием коронавирусных больных

Николаевская больница в Петергофе сменила профиль на стационар для больных с коронавирусом и подозрением на него.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Как сообщили в городском Комитете по здравоохранению, больница подготовила 350 коек для коронавирусных пациентов, в том числе 69 — для больных с тяжелой формой болезни, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких.

В начале пандемии Николаевская больница не оказывала помощь пациентам с коронавирусом, поэтому перед началом приема была проведена большая подготовительная работа.

Для больницы закупили десять аппаратов ИВЛ и двенадцать мониторов пациента. Кроме того, была модернизирована система кислородоснабжения медучреждения: к каждой койке подвели кислород.

В настоящий момент в Петербурге развернуто 6165 коек для коронавирусных больных, свободными остаются 1122 койки.

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