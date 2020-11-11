В аптеках Петербурга нехватка антибиотиков для лечения Covid-19

В аптеках Петербурга нехватка антибиотиков для лечения Covid-19
В аптеках нет лекарств от коронавируса. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице на аптечных полках острая нехватка препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Антибиотики отсутствуют на складах, а когда придут новые партии на данный момент неизвестно.

Как сообщает Мойка78, проведя социальное расследование, на три крупные аптечные сети города приходится только одна упаковка препарата «Сумамед». При этом провизор даже не знают, когда будет новая поставка лекарств.

Отмечается, что связано это с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Аптечные сети оказались просто неготовыми к такому сильному спросу на препараты.

Кроме этого, аптечные компании в связи с высоким спросом стали увеличивать цены на лекарства. Средняя стоимость упаковки препарата «Сумамед», который врачи часто выписывают при диагнозе коронавирус, увеличилась на 33%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какой ассортимент лекарств от коронавируса есть в петербургских аптеках.

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